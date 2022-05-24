درجال يلتزم الصمت .. ملعب مباراة يكشف حالة "التخبط وعدم التنظيم" بين اتحاد الكرة والوزارة

شفق نيوز / كشف مسؤول في وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن "تخبط" تنظيمي في تنظيم تدريبات ولقاء المنتخبين الاولمبيين العراقي والإيراني الودية، فيما اكتفى الوزير عدنان درجال بالصمت إزاء هذه الحالة.

وقال مُدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب الموسوي لوكالة شفق نيوز "أبلغنا اتحاد الكرة بأن ملعب المدينة ببغداد غير جاهز للقاء الأولمبي العراقي ونظيره الإيراني، وقمنا بنقل تدريبات الفريقين الى ملعب الشعب بسبب رش ملعب المدينة بمواد كيماوية".

وأضاف الموسوي أن "اتحاد الكرة لم يبلغنا بأن الوحدة التدريبية للمنتخبين ستكون على ملعب الحبيبية"، مبيناً أنه "أبلغ النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار بصعوبة اجراء وحدة تدريبية في ملعب الحبيبة وان الملعب غير جاهز نهائياً مع ان المباراة ستقام بعد ساعات بين منتخبنا الاولمبي ونظيره الإيراني".

وتابع المسؤول في الوزارة أن "الفريقين غادرا ملعب الحبيبية بعد عدم السماح لهما باجراء الوحدة التدريبية أمس استجابة لرأينا وعادا الى ملعب الشعب لخوض الوحدة التدريبية الأخيرة".

وفي الوقت ذاته أوضح مراسل شفق نيوز أنه بالسؤال إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمعرفة وجهة نظره بشأن حالة عدم التفاهم بين مؤسستين تخضعان لسيطرته وعدم وجود تنظيم مع مطالبة العراق الاتحادين الدولي والآسيوي باستضافة بطولات دولية رسمية وفتح حظر تام عن ملاعبنا، مبينا ان الوزير، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال التزم الصمت ولم يجب عن السؤال.