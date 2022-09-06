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درجال يكلف عبد الاله مديرا للاتحادات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-06T14:14:23+0000
درجال يكلف عبد الاله مديرا للاتحادات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة

شفق نيوز/ كلفت وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء، الأمين المالي في اللجنة الاولمبية العراقية السابقة سرمد عبد الاله، مديرا للاتحادات الرياضية في الوزارة.

وقال سرمد عبد الاله في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة كلفني بالمهمة وباشرت بمهام عملي مديرا للاتحادات الرياضية في الوزارة، ان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع".

يذكر ان سرمد عبد الاله شغل منصب الامين المالي للجنة الاولمبية العراقية السابقة ورئيسا لاتحاد السباحة قبل ان يتسنم المهمة خالد كبيان الرئيس الحالي.

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