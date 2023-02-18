درجال يكشف ملامح مؤتمر الثلاثاء وحقيقة مولدات الكهرباء.. وثائق

شفق نيوز/ أوضح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تفاصيل وأسباب عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون بعيداً عن ما تم تناقله مؤخراً من اتهامات وإساءات لتضليل الوسط الرياضي.

وقال درجال، في حديث خاص لوكالة شفق نيوز ، إن "لقاء يوم الثلاثاء المقبل مجرد لقاء مع الصحفيين والإعلاميين للاستماع إلى آرائهم وطروحاتهم ومقترحاتهم التي تسهم في تطوير الكرة العراقية"، مؤكدا أن "الإعلام شريك حقيقي لمسيرة الاتحاد".

وعن الاتهامات التي طالت درجال بشأن المولدات الكهربائية التي أجرت بمبلغ مليار و نصف المليار دينار عراقي، لبطولة خليجي 25، قال رئيس الاتحاد: "لم يكن عقد المؤتمر كرد فعل مني لما تداولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وتابع: "أنا لم أُستفز من أي اتهامات تُطرح في الوسط الرياضي، كوني واثق من نفسي ومن نزاهة عملي التي يشهد بها القريب والبعيد".

وأوضح درجال، أن "موضوع المولدات التي استؤجرت لبطولة خليجي 25 من اختصاص وزارة الكهرباء فهي الجهة المكلفة بتبني جلبها لأنها الجهة الفنية المكلفة بالأمر ونحن كاتحاد نسدد المبلغ فقط كوننا غير معنيين بالجوانب الفنية".

ولفت إلى أن "الجميع يعرف نزاهة (عدنان درجال).. عملت منذ مدة طويلة في الوسط الرياضي كوزير ورئيس للاتحاد ولم يختلف اثنان على نظافة اليد والنزاهة التي عملت بها ومازلت على مبدئي وتربيتي التي لا أحيد عنها ابداً".

وأشار درجال، إلى أن "هناك قلة قليلة تحاول ان تسيء لي لكنها فشلت، فرغم محاولاتها بتضليل الوسط الرياضي فانا لا أعير لها أي أهمية، أنا منشغل بأمور مستقبلية وهدفي الأهم خدمة الكرة العراقية وتطويرها".

وكان الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، قد وجه دعوة لوسائل الإعلام كافة، لحضور المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد عدنان درجال الذي يقام في مقر الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل، في الساعة الثانية ظهراً.