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درجال يكشف آلية اختيار رؤساء اللجان في اتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-04T06:21:10+0000
درجال يكشف آلية اختيار رؤساء اللجان في اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الخميس، آلية اختيار رؤساء اللجان، مشيراً إلى منحهم كل الصلاحيات لانجاز مهامهم.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن اختيارنا لرؤساء اللجان جاء وفق معايير خاصة دون اي تدخل من قبلنا، مبينا أن الاتحاد اختار اللجان بتأن ومهنية ليتحملوا مسؤولياتهم بشكل كامل في الادارة وهذا الاجراء معمول في كل الدول المتطورة .

وبين أن الاتحاد يسهم في ابداء المشورات والافكار إن استدعى الامر او طلب ذلك منه من قبل رؤساء اللجان، لافتا إلى أن عملنا في الاتحاد جماعي ولا يوجد اي تسلط او تدخلات مباشرة في الصلاحيات .

وأشار إلى أن مجلس ادارة الاتحاد تسلم المهمة حديثاً وباشر منذ البداية في وضع الاسس الصحيحة بغية البناء السليم لاتحاد الكرة .

وبين أن ابواب الاتحاد مفتوحة لكل من لديه افكار جديدة لتدعيم مهمتنا سيما من الخبراء والاكاديميين والمختصين في المجال الكروي .

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