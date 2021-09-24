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درجال يكشف لشفق نيوز موعد افتتاح ملعب الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-24T18:51:30+0000
درجال يكشف لشفق نيوز موعد افتتاح ملعب الزوراء

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، عن موعد افتتاح ملعب نادي الزوراء الرياضي.

جاء ذلك في حديثه لوكالة شفق نيوز خلال تفقده سير العمل في الملعب.

وقال درجال، وهو أيضا وزير الشباب والرياضة، إن الملعب شارف على الانتهاء ونسبة الانجاز فيه وصلت إلى مراحل متقدمة .

وأضاف سيكون بداية شهر تشرين الاول المقبل الافتتاح الاولي التجريبي للملعب من أجل الوقوف على الجاهزية النهائية قبل موعد الافتتاح الرسمي الذي سيعلن عنه لاحقا بعد اتمام الملاحظات .

ويواجه فريق نادي الزوراء مضيفه فريق نادي الديوانية الاحد القادم في ملعب الاخير ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز .

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