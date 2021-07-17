درجال يكشف لشفق نيوز ما دار باجتماع رياضي في بغداد وموضوع المدرب المقبل للمنتخب

شفق نيوز / أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم السبت، أن الوزارة ستبقى داعمة ومساندة للهيئة التطبيعية ولكل الاتحادات والأندية الرياضية، فيما جدد دعمه المنتخب الوطني لكرة القدم، بمهمته في المرحلة المقبلة الأهم.

وأوضح درجال، لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة كممثلة للدولة ستبقى داعمة ومساندة للهيئة التطبيعية ولكل الاتحادات والأندية الرياضية وتسعى لتقديم التسهيلات والمشورة لأي جهة رياضية تحتاج إلى ذلك".

وبين درجال أن "اللقاء الأخوي والودي الذي جمعه قبل يومين مع زملائه من الأخوة المدربين والإعلاميين، ما هي إلا جلسة ودية للخروج بمحصلة تخدم الكرة العراقية".

وأضاف أن "مناقشة موضوع المدرب المقبل للمنتخب تمت بحضور رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، وتم التوصل إلى حلول تخدم مشوار المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم".

ودعا وزير الشباب والرياضة، الجميع إلى "دعم الهيئة التطبيعية بغية التوصل إلى الاختيار الأمثل لمدرب يقود المنتخب في مرحلة مهمة".

من جانب آخر، كتب وزير الشباب عدنان درجال على صفحته الشخصية (فيس بوك): أن "وزارة الشباب والرياضة تؤكد رفضها القاطع لأي تجاوز يحصل تجاه الأندية الرياضية، وتوضح عدم مسؤوليتها عن أي إساءة بدرت من شخص ينتمي لفريق تطوعي تجاه نادي القوة الجوية الرياضي وهو لا ينتمي إلى الفرق التطوعية المسجلة لدى الوزارة".

وأضاف درجال، أن "هذا التصرف مدان وغير مقبول ولا يمت الى الروح الرياضية بكل صلة، وأن الوزارة حريصة على انجاح نهائي كأس العراق لكرة القدم يوم الاثنين المقبل، على ملعب الشعب الدولي، والجميع يعمل بجد ليكون الحدث بالمستوى الذي يلبي تطلعات وآمال الجماهير الرياضية".