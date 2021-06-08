سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

درجال يكشف لشفق نيوز عن طلب خاص لأسود الرافدين

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-08T08:13:24+0000
درجال يكشف لشفق نيوز عن طلب خاص لأسود الرافدين

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الثلاثاء، عن طلب خاص توجه به الى المنتخب الوطني العراقي لكردة القدم.  

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إنني اطب من لاعبي منتخب اسود الرافدين مواصلة "الانتصارات" وتحقيق الفوز في لقاء هونغ كونغ الجمعة المقبل.

وأضاف درجال أن تحقيق الفوز يمكن اللاعبين من حصد النقاط، ليتمكنوا من ضمان صدارة المجموعة الاسيوية الثالثة بغية اسعاد الجماهير.

وكان درجال قد التقى، أمس الاثنين، لاعبي المنتخب العراقي  بعد تحقيقهم الفوز على كمبوديا 4-1 في البحرين، وشدد على "ضرورة بذل قصارى جهودهم وكسب النقاط المتبقية لضمان التأهل للمرحلة الحاسمة".

ويواجه المنتخب الوطني العراقي هونغ كونغ يوم الجمعة المقبل، ويتصدر منتخب الاسود حالياً مجموعته برصيد اربعة عشر نقطة .

related

درجال يلتقي الملاك الفني لمنتخب العراق الكروي ويؤكد دعم الحكومة اللامحدود

Date: 2021-03-20 12:10:28
درجال يلتقي الملاك الفني لمنتخب العراق الكروي ويؤكد دعم الحكومة اللامحدود

تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة كمبوديا

Date: 2021-06-07 13:29:03
تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي في مواجهة كمبوديا

محترف الدوري الإنكليزي يشعر بالفخر لتمثيله المنتخب العراقي

Date: 2020-11-10 08:55:47
محترف الدوري الإنكليزي يشعر بالفخر لتمثيله المنتخب العراقي

"رد صادم".. مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب العراقي

Date: 2020-12-14 15:45:41
"رد صادم".. مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب العراقي

كوركيس: تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات الأسيوية المزدوجة ستشهد تغييرات

Date: 2021-05-05 15:23:20
كوركيس: تشكيلة المنتخب العراقي للتصفيات الأسيوية المزدوجة ستشهد تغييرات

البرلمان العراقي يثني على خطوات درجال لاستضافة "خليجي25"

Date: 2021-04-24 09:28:02
البرلمان العراقي يثني على خطوات درجال لاستضافة "خليجي25"

درجال يحذر من كركوك: لا مجاملة للمتعثرين في الإنجاز

Date: 2020-11-28 19:21:44
درجال يحذر من كركوك: لا مجاملة للمتعثرين في الإنجاز

بغياب أبرز اللاعبين.. المنتخب العراقي يعسكر في البصرة استعداداً لمباراة الكويت

Date: 2021-01-20 08:26:10
بغياب أبرز اللاعبين.. المنتخب العراقي يعسكر في البصرة استعداداً لمباراة الكويت