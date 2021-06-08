درجال يكشف لشفق نيوز عن طلب خاص لأسود الرافدين

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الثلاثاء، عن طلب خاص توجه به الى المنتخب الوطني العراقي لكردة القدم.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إنني اطب من لاعبي منتخب اسود الرافدين مواصلة "الانتصارات" وتحقيق الفوز في لقاء هونغ كونغ الجمعة المقبل.

وأضاف درجال أن تحقيق الفوز يمكن اللاعبين من حصد النقاط، ليتمكنوا من ضمان صدارة المجموعة الاسيوية الثالثة بغية اسعاد الجماهير.

وكان درجال قد التقى، أمس الاثنين، لاعبي المنتخب العراقي بعد تحقيقهم الفوز على كمبوديا 4-1 في البحرين، وشدد على "ضرورة بذل قصارى جهودهم وكسب النقاط المتبقية لضمان التأهل للمرحلة الحاسمة".

ويواجه المنتخب الوطني العراقي هونغ كونغ يوم الجمعة المقبل، ويتصدر منتخب الاسود حالياً مجموعته برصيد اربعة عشر نقطة .