درجال يكشف عن موعد تسلم ملعب الميناء الرياضي

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، يوم الثلاثاء، عن اكتمال ملعب الميناء كلياً في اذار المقبل.

وقال مصدر في مركز الاعلام والاتصال الحكومي بالوزارة لوكالة شفق نيوز، إن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بحث خلال اجتماعه بالمدير المفوض لشركة انوار سورى والوفد المرافق له بحضور مدير عام الدائرة الهندسية في الوزارة، جهوزية ملعب الميناء وموعد تسليمه النهائي.

ونقل المصدر، عن درجال قوله، إن الشركة المنفذة ووفقاً لحساباتها أكدت أن ملعب الميناء سيكتمل بصورة نهائية شهر اذار من العام المقبل وسيكون جاهزا للافتتاح واستضافة المباريات في محافظة البصرة بصورة مثالية وبدون أي نقص يذكر، بمعنى ان التسليم سيكون نهائياً.