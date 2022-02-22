درجال يكشف عن تطمينات "غير رسمية" لإقامة لقاء المنتخب والإمارات في العراق

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الثلاثاء، ان الاتحاد هيئ كل وسائل النجاح لمدرب المنتخب العراقي عبد الغني شهد قبل لقاء الإمارات وسوريا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب المهم الذي يخدم منتخبنا هو رد الاتحاد الدولي بشأن موافقته لإقامة مباراة المنتخب في العراق"، مؤكداً ان التطمينات التي تصلنا بشكل غير رسمي تشير الى أن المباراة ستقام في العراق بنسبة كبيرة جداً".

واشار الى ان "ملاعبنا جاهزة للقاء منتخبنا امام الامارات وان كوادرنا التنظيمية جهزت كل الملاعب العراقية التي من المقرر ان تحتضن احداها مباراة العراق والامارات"، لافتا ان العراق جاهز لاستضافة أي مباراة او بطولة رسمية وغير رسمية بعد أن تراكمت الخبرة وأصبحنا قادرين لاستضافة الأنشطة الكروية".

وبين درجال أن "دعوة الاتحاد العراقي لكرة القدم لرفع الحظر لم تكن وليدة اليوم بل منذ تسلمنا المهمة رسميا وحاولنا رفع الحظر عن ملاعبنا واحتضان العراق للمباريات الدولية".

ومضى بالقول "إننا نتوقع بنسبة كبيرة اجراء المباريات بالعراق لكن في حال عدم إقامتها في العراق فإن مباراتنا المقبلة ستقام بالاردن".

وأمس الإثنين، رجح وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، أن يتخذ الاتحاد الدولي "فيفا" قراراُ برفع الحظر عن ملاعب العراق خلال الأيام المقبلة، مؤكداً على الجانب الإيجابي والوضع الجيد الذي تنعم به البلاد.