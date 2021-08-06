درجال يكشف عن تحركات تعيق قيادته كرة القدم العراقية ويؤكد: سأترك الوزارة

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الجمعة، عن وجود تحركات ضد ما اسماه بمشروعه لـ"قيادة كرة القدم العراقية وإنقاذها من وضعها المتردي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فوزه في رئاسة اتحاد الكرة سيدفعه لترك الوزارة.

وأكد درجال، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، علمه بتلك التحركات، مردفاً بالقول "أتفاجأ اليوم بتحركات غريبة تسعى بشتى الوسائل لإحباط مهمتي، لكني شجاع ولا تهمني هذه المحاولات البائسة الرامية لتأخير عجلة التطور وإبقاء الكرة العراقية في دائرة التراجع.

وأشار الوزير الذي يعتزم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة العراقية المقبلة، إلى أنه "لن يتراجع عن مشواره، وسيسعى جاهداً للنجاح من أجل إنقاذ الكرة العراقية بوجود الخيرين في هذا البلد".

ونوه درجال، إلى أن "البرلمان أو أي جهة خارج البيت الكروي، غير مسموح لهم بالتدخل في انتخابات اتحاد الكرة، فهناك سياقات خاصة لا بد أن يفهمها الجميع، أن الاتحاد وكل ما يخصه مرتبط بالهيئة العامة التي يكون ارتباطها الرسمي بالاتحاد الدولي، ولا يستطيع أحداً التحكم به أو الإملاء عليه".

وعن ترشيحه لرئاسة اتحاد الكرة وازدواجية عمله بالوزارة في حال فوزه، أوضح درجال أن "عمله بالوزارة هو عمل حكومي رسمي كلف به من الدولة لا علاقة له بالازدواجية"، مستدركاً بالقول "لو حاول البعض ربط ذلك بازدواجية المناصب من أجل إحراجنا، ففي حال فوزي بانتخابات اتحاد الكرة فإني أؤكد لهم بترك عملي كوزير، والتوجه لقيادة اتحاد الكرة".