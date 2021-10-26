درجال يكشف سبب رفض الاتحاد الدولي اقامة مباريات المنتخب العراقي على ارضه

شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الثلاثاء، عدم امكانية موافقة الاتحاد الدولي اللعب على ارض العراق في مباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كاس العالم.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "قرار اللعب في ملاعبنا ليس بالامر السهل ولا الهين"، موضحاً أن "تقارير أمنية تخص الوضع العام في البلد تصل للاتحاد الدولي وتعرض عليه بشكل متواصل ويتخذ من خلالها القرارات".

وأضاف درجال، "أنا لم اشعر من خلال لقاءاتي المتكررة برئيس الاتحاد الدولي أنه يتعمد ابعاد العراق من احتضان مبارياته الدولية الرسمية كما يثار في وسائل الاعلام".

وبين أنه "لاتوجد عواطف او مجاملات لدى الاتحاد الدولي في مثل هكذا امور، سيما وأنه يترقب الوضع في العراق وتصله معلومات دقيقة في ضوءها يخرج بمقرراته بشأن السماح او الرفض لاقامة المباريات في ملاعبنا".

من جانبه قال رئيس الاتحاد السابق عبد الخالق مسعود، لوكالة شفق نيوز، إنه يحق للاتحاد العراقي لكرة القدم رفع شكوى ضد الاتحاد الدولي بمحكمة كاس الدولية بسبب منعه للعراق اللعب على ارضه

واستدرك قائلا، "لكن لا نعرف هل سيكسب الاتحاد العراقي القضية ام لا".

وأشار مسعود، الى ان "الشكوى لاتنفع الان، لان الاتحاد العراقي قد تأخر برفع الشكوى، والمباراة لم يتبقى عليها سوى ايام".

وكان درجال قد بحث مع رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو، ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية واستضافة المباريات الرسمية عليها، وفق بيان صدر امس عن إعلام وزارة الشباب والرياضة.

وأشار البيان، إلى أن درجال، المتواجد حاليا في قطر لحضور نهائي كأس امير قطر بين السد والريان عقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد الدولي لحسم ملف استضافة العراق للمباريات الدولية على إرضه ورفع الحظر عن الملاعب العراقية فضلا عن توجيه دعوة رسمية لزيارة البصرة في الوقت الذي يختاره رئيس الاتحاد الدولي مع تقديم شرح واف عن الملاعب والبنى التحتية الرياضية الحديثة في العراق ورغبة الجماهير الرياضية بتواجد السيد انفانتنيو في البصرة.

وأضاف، أن الاجتماع اتسم بالروح الودية وتفاعل رئيس الاتحاد الدولي مع المطالب المشروعة للعراق وتفهمه اهمية رفع الحظر عن الملاعب العراقية ومردودها الايجابي للجماهير العراقية التي وصفها بالرائعة.