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درجال يكشف اسباب تأخر افتتاح ملعبين في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-12T06:49:11+0000
درجال يكشف اسباب تأخر افتتاح ملعبين في بغداد

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، يوم السبت، عن العقبات التي تؤخر افتتاح ملعبيّ الحبيبية والزوراء لكرة القدم في العاصمة بغداد.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، ان "ملعب الحبيبية منجز بالكامل، لكن توجد بعض الملاحظات تخص تحويرات بسيطة قمنا بتشخيصها، حيث هناك صعوبة في صعود الشخصيات والوفود المهمة إلى الاماكن المخصصة لهم الـ(VIP)".

واضاف "أبلغنا الشركة المنفذة للملعب بعمل تحويرات بغية انجاز هذا الخلل ليكون الملعب جاهزا لاستقبال المباريات والانشطة الكروية المختلفة بأسرع وقت، فضلاً عن وجود اضافات جديدة للملعب بحاجة الى مبالغ كبيرة من الصعب توفيرها في الظرف الراهن".

وفيما يخص ملعب نادي الزوراء، قال درجال: "ابرز المعوقات التي تقف امام انجاز نادي الزوراء بالكامل تعثر دخول المواد والملحقات التي تنتظرها الشركة لأجل إنهاء العمل عبر المنافذ الحدودية بسب السياسة الگمركية".

وأكد انه تدخل شخصيا من أجل حلحلة هذه العراقيل والاسهام في تفعيل العمل بالسرعة الممكنة والوصول إلى مرحلة تسليم الملعب وافتتاحه ليكون جاهزاً لمباريات دوري الكرة الممتاز.

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