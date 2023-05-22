درجال يقدم "ملاحظاته" للفيفا ومنظمي مونديال الشباب في الأرجنتين

شفق نيوز/ قدم رئيس اتحاد الكرة دنان درجال، اليوم الاثنين، "ملاحظات ومتطلبات" الوفد العراقي إلى وفد الفيفا ونائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب في الأرجنتين، فيما وعد الأخير بتلبيتها.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن درجال التقى، اليوم، نائبَ رئيس اللجنة المنظمة لبطولةِ كأس العالم دون 20 عاماً الإيطالي "روبرتو"، والفرنسي "نيكولاس"، وبحضور رئيس وفد منتخبنا للشباب "محمد ناصر.

وبحسب البيان، ناقش المجتمعون بعضَ النقاط والملاحظات التي قدمها الوفدُ العراقي إلى اللجنة المنظمة، وكذلك إلى الاتحاد الدوليّ لكرة القدم، من أجل تلافيها، كما تمت مناقشةُ بعض المتطلبات الخاصة التي يجب أن تتوفر للوفد العراقيّ المشارك في نهائيات كأس العالم، حيث وعدَ نائب رئيس اللجنة المنظمة بتلافي بعض الأخطاء التي حصلت، كما وعدَ بتوفير بعض المتطلباتِ التي طالب بها الوفدُ العراقي والتي لم تتواجد رغم إنها تدخل في صلب معايير استضافة المحفل العالميّ الكبير.

وبيّن نائب رئيس اللجنة، أن نقل البطولة من إندونيسيا إلى الأرجنتين لن يدع متسعاً كبيراً للدولة المستضيفة لتلافي الأخطاء في وقتٍ قصير، جعلها لا تلبي بعض المتطلبات الخاصة لتلك البطولة، ما ولد بعض الإرباك والاعتراضات من قبل المنتخباتِ المشاركة