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درجال يفصح عن القائمة النهائية لمرشحي تدريب المنتخب العراقي والتطبيعية تسمي "الأقرب"

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-29T10:17:41+0000
درجال يفصح عن القائمة النهائية لمرشحي تدريب المنتخب العراقي والتطبيعية تسمي "الأقرب"

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوم الخميس، أن الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة تفاوض مدربين اجنبيين إثنين لتسمية أحدهما لتدريب المنتخب العراقي.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن احد المرشحين قريب من الاتفاق النهائي، رافضاً الكشف عن هويته.

لكنه قال إن المدرب الذي سيقود المنتخب له اسمه وتاريخه وتجاربه في قيادة المنتخبات الوطنية وسيكون خير عون لاعداد المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن يخوض العراق أولى مبارياته في التصفيات النهائية خلال أيلول سبتمبر المقبل.

وبهذا الخصوص قال درجال إن الوقت كاف لإعداد المنتخب لاسيما ان الدوري العراقي الممتاز قد انتهى قبل ايام وسيكون اللاعبون جاهزون بالكامل للوحدات التدريبية.

كما ولفت إلى أن منتخب العراقي سيلعب بعض مباريات التصفيات النهائية لكأس العالم خارج ملعبه بسبب حظر دولي، واضعاً ملاعب قطر والأردن مواقع افتراضية لخوض غمار التصفيات المونديالية.

من جانبه قال مصدر في التطبيعية لوكالة شفق نيوز، إن مفاوضات وصلت مراحلها النهائية مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب العراقي، خلفاً للسلوفيني كاتانيتش.

وأوقعت قرعة الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، منتخب العراق في مجموعة تضم إلى جانب لبنان كلّ من سوريا والعراق وايران وكوريا الجنوبية والإمارات.

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