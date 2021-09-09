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درجال يعلّق على مباراة العراق وإيران: مخيبة للآمال

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-09T18:52:30+0000
درجال يعلّق على مباراة العراق وإيران: مخيبة للآمال

شفق نيوز/ أعتبر وزير الرياضة والشباب عدنان درجال، يوم الخميس، بأن نتيجة مباراة العراق أمام إيران كانت مخيبة للآمال.

ومني المنتخب العراقية بخسارة ثقيلة أمام إيران بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل أول أمس الثلاثاء في ثاني مبارياته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بعد أن حصد نقطة ثمينة من منتخب كوريا الجنوبية قبل ذلك بعدة أيام.

وقال درجال في مؤتمر صحفي، إن "نتيجة مباراة العراق وايران مخيبة للآمال، وان الجميع يتحمل المسؤولية ولن يلام شخص دون اخر".

وأضاف أن "الاخطاء الفردية للاعبين ساهمت بالخسارة، ولا ننكر امكانية الفريق الخصم"، مردفا "علينا الوقوف مع منتخبنا الوطني في كل الظروف، والخسارة لا تعني نهاية المطاف وامامنا مباريات مهمة وقادرون على التعويض". 

وأشار درجال إلى أن "المهمة القادمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وسأبذل كل ما بوسعي حتى يتأهل المنتخب الى نهائيات كأس العالم".

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