درجال يعلن إلغاء ودية العراق وإيران ويستبدلها بروسيا

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، إلغاء مباراة إيران الودية المقررة في طهران، فيما أشار إلى أن لقاء المنتخب الروسية هو المباراة "البديلة".

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني لإقامة مباراة ودية تجريبية كانت مقررة في بغداد، ومن ثم في إيران نهاية الشهر المقبل، موضحاً أن "الاتحاد قرر حسم موضوع لقاء منتخب إيران، وأصبحت ملغية رسميا، وتم الاتفاق مع روسيا لخوض لقاء ودي معها".

وأضاف رئيس الاتحاد، أن "نفس الموعد الذي كان مقررا لإقامة مباراة العراق وإيران، أصبح الموعد للقاء روسيا والعراق، في روسيا وهو يوم 27 من الشهر الجاري"، مبيناً أن "الموعد يقع ضمن أيام الفيفا دي".

وأشار إلى أن "الاتحاد وصل إلى اتفاق مع المدرب خيسوس كاساس، لوضع منهاج خاص لاعداد المنتخب لتجمع قصير للاعبين قبل اللقاء في بغداد، على أن يلتحق فية اللاعبون المحترفون أيضا كونه يقع ضمن أيام الفيفا دي".

وخلص درجال، إلى القول إن "المنتخب العراقي سيلاقي روسيا ودياً في مدينة سوشي، في السابع والعشرين من شهر آذار الجاري، بتواجد جميع اللاعبين المحترفين الذين تمت دعوتهم لتشكيلة المنتخب.

وكان درجال، قد أعلن أمس الثلاثاء، الوصول إلى اتفاق نهائي مع نظيره الاتحاد الروسي لكرة القدم، لخوض لقاء ودي بين منتخبي البلدين.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، فاتح عدداً من المنتخبات المتطورة لخوض مباريات ودية مع المنتخب العراقي في العراق خلال ايام الفيفا دي منها منتخبات روسيا وبوليفيا وازبكستان وايران.