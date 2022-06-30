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درجال يعلن "ساعة الصفر" وتشكيل لجنة برئاسة الكاظمي للإشراف على "خليجي البصرة"

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-30T15:41:10+0000
درجال يعلن "ساعة الصفر" وتشكيل لجنة برئاسة الكاظمي للإشراف على "خليجي البصرة"

شفق نيوز/ وصف رئيس اتحاد الكرة العراقي وزير الرياضة والشباب عدنان درجال، قرار المكتب التنفيذي الخليجي بالموافقة على استضافة مدينة البصرة لخليجي 25 بالخبر المفرح، معلنا العمل على تشكيل لجنة عليا رئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال درجال في مؤتمر صحفي عقد في مقر اتحاد الكرة وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "لدينا ستة أشهر نحتاج فيها المزيد من العمل المضاعف".

وأضاف ان "البطولة كانت في وضع خطير خصوصا فيما يخص متطلب ملعب الميناء لكن خلال الثلاثة اشهر الاخيرة قلبنا المعادلة بعد أن وضعنا جدولا زمنيا بالتعاون الكبير مع كل الشركات العاملة التي عملت بجهد مما كسب ثقة اللجنة الخليجية التي كانت جادة لمتابعة كل صغيرة وكبيرة".

واكد درجال أن "لجنة عليا ستشكل برئاسة مصطفى الكاظمي ليكون الاستعداد بشكل مكثف، وانا متاكد ستكون من افضل البطولات السابقة".

وتابع؛ انه كذلك سيتم تشكيل لجان اعلامية على مستوى عال".

واكد "الآن بدأ العمل وانا اقول قد بدأت ساعة الصفر وبالتالي يجب علينا التعاون جميعا".

ووجه درجال كلامه لممثلي وسائل الاعلام قائلا "أنا على ثقة كلكم حريصون ومتعاونون معنا للوصول الى هذا الاستحقاق". وأردف "لا اخفيكم كنت خائف من ضياع فرصة استضافة البطولة إلى أن صدر القرار المفرح للعراقيين".

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