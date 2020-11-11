سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

درجال يعلن دعماً لتوجهات "التطبيعية" بفتح مراكز الموهوبين

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-11T08:06:39+0000
درجال يعلن دعماً لتوجهات "التطبيعية" بفتح مراكز الموهوبين

شفق نيوز/ أعلنت الهيأة "الطبيعية" لاتحاد الكرة، يوم الاربعاء، عن تلقيها دعماً من وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بفتح مراكز الموهوبين.

وأبلغ المكتب الاعلامي للهيئة التطبيعية وكالة شفق نيوز، أن "درجال التقى، نائب رئيس الهيأة التطبيعية،  شامل كامل، ونائب رئيس اللجنة الفنية والتطوير داود العزاوي، ومقرر اللجنة وسام نجيب،  وحضرَ الاجتماع مدير تنمية شؤون الاقاليم، طالب الموسوي".

وأضاف أن "الاجتماع تمخض عن ضرورة تفعيل مراكز الموهوبين، وتوفير الدعم من وزارة الشباب والرياضة".

كذلك بحث الطرفان، في الاجتماع، "ملف الاكاديميات وكيفية الاهتمام بها  للقيام بالادوار التي تخدم مستقبل اللعبة باكتشاف الموهوبين".

وتمَ الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والهيأة التطبيعية لمتابعة ملف مراكز الموهوبين المنتشرة في البلاد بما يخدم كرة القدم العراقية".


related

درجال يعد ديالى باكمال المشاريع المتلكئة وحل مشاكل القطاع الرياضي

Date: 2020-08-21 09:19:14
درجال يعد ديالى باكمال المشاريع المتلكئة وحل مشاكل القطاع الرياضي

بوعد من درجال.. مدرسة عمو بابا تباشر بتدريباتها

Date: 2020-11-08 09:31:45
بوعد من درجال.. مدرسة عمو بابا تباشر بتدريباتها

خبر سار لجماهير الكرة العراقية

Date: 2020-11-10 08:25:59
خبر سار لجماهير الكرة العراقية

عدنان درجال: طلبي حلّ اتحاد كرة القدم وامامهم طريق واحد

Date: 2019-09-26 19:11:59
عدنان درجال: طلبي حلّ اتحاد كرة القدم وامامهم طريق واحد

اطلاق سراح عبد الخالق مسعود وعلى جبار بعد تعهد مشروط

Date: 2020-02-10 14:57:04
اطلاق سراح عبد الخالق مسعود وعلى جبار بعد تعهد مشروط