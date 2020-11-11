درجال يعلن دعماً لتوجهات "التطبيعية" بفتح مراكز الموهوبين

شفق نيوز/ أعلنت الهيأة "الطبيعية" لاتحاد الكرة، يوم الاربعاء، عن تلقيها دعماً من وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بفتح مراكز الموهوبين.

وأبلغ المكتب الاعلامي للهيئة التطبيعية وكالة شفق نيوز، أن "درجال التقى، نائب رئيس الهيأة التطبيعية، شامل كامل، ونائب رئيس اللجنة الفنية والتطوير داود العزاوي، ومقرر اللجنة وسام نجيب، وحضرَ الاجتماع مدير تنمية شؤون الاقاليم، طالب الموسوي".

وأضاف أن "الاجتماع تمخض عن ضرورة تفعيل مراكز الموهوبين، وتوفير الدعم من وزارة الشباب والرياضة".

كذلك بحث الطرفان، في الاجتماع، "ملف الاكاديميات وكيفية الاهتمام بها للقيام بالادوار التي تخدم مستقبل اللعبة باكتشاف الموهوبين".

وتمَ الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والهيأة التطبيعية لمتابعة ملف مراكز الموهوبين المنتشرة في البلاد بما يخدم كرة القدم العراقية".



