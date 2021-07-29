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درجال يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة اتحاد الكرة: لا يحق للبرلمان التدخل

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-29T20:46:30+0000
درجال يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة اتحاد الكرة: لا يحق للبرلمان التدخل

شفق نيوز / أعلن وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، يوم الخميس، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما أكد عدم أحقية البرلمان التدخل بهذا الشأن.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إن وجوده في الوزارة مؤقت، وله الحق في الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة، خصوصاً أن هناك وزراء في دول العالم هم رؤساء اتحادات.

وأشار الوزير، إلى عدم أحقية البرلمان العراقي "التدخل بأمور انتخابات الاتحاد، وأن المرجع هو الاتحاد الدولي والهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي".

وأوضح درجال، أنه ناقش هذا الموضوع مع رئيس الاتحاد الدولي في وقت سابق، وكان الأخير داعما لآرائه، وأكد له "عدم وجود تضارب في المناصب".

يذكر أن شرار حيدر، رئيس نادي الكرخ، هو الآخر كان قد رشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيكون منافساً لعدنان درجال.

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