درجال يعلن تحصين العراق من العقوبات إن واجه روسيا ودياً

شفق نيوز / أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الخميس، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراته الودية نهاية الشهر الجاري أمام روسيا، بعد تأمين الوضع القانوني للمنتخب العراقي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم .

جاء ذلك، ردا على ما نشر أمس الأربعاء، من تساؤلات للخبير القانوني وليد الشبيبي، باحتمال كبير تعرض الكرة العراقية لعقوبات في حال لعبه مع روسيا ودياً كون الأخير معاقب دولياً.

وفي هذا الصدد، قال درجال لوكالة شفق نيوز: "لا يمكن اللعب من دون موافقة الاتحاد الدولي والأوروبي والآسيوي"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي يعلم جيدا الخطوات التي يتبعها لتلافي الجنبة القانونية التي قد تحدث تقاطعاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأوضح أن "الاتحاد العراقي أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الحصول على موافقته الرسمية لخوض اللقاء الودي أمام روسيا، وكذلك الحصول على موافقة الاتحادين الأوروبي الذي ينتمي لها الاتحاد الروسي والآسيوي الذي ينتمي إليه الاتحاد العراقي".

وتابع: "لا نعتقد أن تمانع الاتحادات الثلاثة لإقامة مواجهة ودية بين منتخبنا ونظيره الروسي، ولا سيما عندما نتبع الطرق القانونية لاستحصال الموافقات الأصولية من الاتحاد الدولي"، مردفاً "في جميع الأحوال فإن الاتحادين العراقي والروسي ينتظران الرد النهائي بشأن اللقاء".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن موافقته لمواجهة المنتخب الوطني لنظيره الروسي ودياً، يوم 27 من آذار المقبل، استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.