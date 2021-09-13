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درجال يعلن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-13T18:48:35+0000
درجال يعلن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد

شفق نيوز/ أعلن المرشح لرئاسة اتحاد الكرة عدنان درجال، يوم الاثنين، برنامجه الانتخابي لانتخابات اتحاد الكرة المقرر اجراؤها غدا الثلاثاء.

وقال درجال في مؤتمر برنامجه الانتخابي الذي عقد مساء اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "دوري 2022/2023 سيكون دوري المحترفين عبر رابطة مستقلة فنيا وماليا وإداريا عن اتحاد الكرة أسوة بالدول الإخرى، ومشروعي سيكون بناء اجيال لتحقيق حلم التأهل لمونديال 2030".

وبين ان "الوقت لم يسعفني لتحويل مشروع الرياضة من القطاع العام الى القطاع الخاص، وسأعمل على ذلك في الفترة المقبلة، و سأعمل على تنظيم قضية اللاعبين المغتربين و زجهم في منتخباتنا الوطنية".

واكد، درجال "سأعمل على تنظيم قضية اللاعبين المغتربين و زجهم في منتخباتنا الوطنية و سأعمل على وصول القيادات الرياضية لمناصب في الاتحادات العربية و الاسيوية والعالمية على غرار ما موجود في اتحادات الدول العربية وعلى الجميع تعلم اللغة الإنكليزية".

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