درجال يعلن التوصل إلى اتفاق مع كاساس لتدريب المنتخب العراقي وتوقيع العقد بعد ساعات

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يوم الاحد، اتفاق الاتحاد مع المدرب خيوسوس كاساس مقابل قيادة المنتخب العراقي لكرة القدم.

وقال عدنان درجال لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد اجرى اجتماعا موسعا مع المدرب وجهازه الفني المساعد وتوصلنا الى اتفاق كلياً لكلا الجانبين بحضور وكيل أعمال المدرب.

واشار الى ان العقد سيوقع بعد ساعات من هذا اليوم رسميا مع الكادر التدريبي الاسباني الجديد الذي سيقود منتخبنا للمرحلة المقبلة.

واوضح اننا نعمل الان الإجراءات الخاصة بالعقد لإنجازه ليكون جاهزا ليتم توقيعه ويقدم المدرب ومساعديه بشكل رسمي لوسائل الإعلام، لافتا إلى ان الطرفين توصلا لقناعة تامة بعد مفاوضات جرت بين الجانبين .

وبين ان الكادر التدريبي ابدى ارتياحه بتواجده في بغداد وأنه سيغادر مع بعثة المنتخب العراقي غدا (الاثنين) الى اسبانيا لحضور مباراتي العراق مع المكسيك والاكوادور يومي 9-12 من الشهر الجاري.

يذكر ان الكادر الفني الحديد للمنتخب تالف من: خيسوس كاساس ( مدرباً )، أليخاندرو فاريلا لوبيز (المدرب المساعد الأول)، سلفادور روميرو (مدرباً مساعداً ثالثًا)، خافيير سانشيز (مدرباً للياقة) وياغو راما لوبيز (وكيل أعمال المدرب).

وحضر الملاك الإسباني عصر امس في اللقاءِ الودي الذي جمع المنتخبَ الوطنيّ تحت قيادة راضي شنيشل ونادي الكهرباء في ملعبِ الشعب الدوليّ وانتهت لصالح المنتخب 2-0.