درجال يعلن الاتفاق على خوض "مباراة ودية" مع المنتخب الروسي

شفق نيوز/ اعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يوم الثلاثاء، الوصول الى اتفاق نهائي مع نظيره الاتحاد الروسي لكرة القدم لخوض لقاء ودي بين منتخبي البلدين.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد العراقي اتفق رسمياً مع نظيره الروسي الاول لخوض مباراة ودية مع المنتخب الروسي اواخر شهر اذار المقبل".

واشار الى ان "الاتحادين اتفقا لاقامة المباراة خلال ايام الفيفا دي الشهر المقبل"، مبينا ان "كل الاجراءات تم الاتفاق عليها بشكل رسمي ومباشر مع الاتحاد الروسي".

وبين أن "المباراة بين منتخبنا الوطني ونظيره الروسي ستقام في روسيا وستشهد حضور لاعبينا المحترفين".

وتابع درجال؛ أنه "تم الاتفاق على كل الأمور وبانتظار موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم للموافقة على اقامة المباراة الودية التي ستكون مهمة للمدرب كاساس، سيما وان اغلب اللاعبين سيتواجدون في صفوف المنتخب ومنهم المحترفون".

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم فاتح عددا من المنتخبات المتطورة لخوض مباريات ودية مع المنتخب العراقي في العراق خلال ايام الفيفا دي منها منتخبات روسيا وبوليفيا وازبكستان وايران.