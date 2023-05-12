درجال يعلق على قرعة كأس آسيا: حدث ما تمنيته والبطولة ستكون الأفضل تاريخياً

شفق نيوز/ علق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، على نتائج قرعة بطولة آسيا التي رأى أنها ستكون الأفضل في تاريخ البطولة، التي سبق أن حققها "أسود الرافدين" في 2007.

ووقع المنتخب العراقي، في المجموعةِ الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا، بعد قرعة وصفت بأنها متوازنةٌ، بحسب نائب رئيس الاتحاد، يونس محمود، الذي أكد أن المنتخب يمتلك فرصةً مؤاتيةً لخطفِ إحدى بطاقاتِ التأهل عن المجموعةِ إلى دور الـ 16 .

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز: "كنت اتمنى أن تقع السعودية او اليابان في مجموعتنا قبل إجراء القرعة، وهذا ما تحقق فعلا بعد أن وقعت اليابان ضمن المجموعة الرابعة".

وأضاف أن "كل المجاميع في القرعة كانت متقاربة ومتوازنة من ناحية المستوى والقوة"، مرجحاً أن تكون البطولة المقبلة من أقوى البطولات على مر التاريخ".

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن "كل الأمور كانت طبيعية وتسير وفق ما نراها وتخدم المنتخب العراقي خلال المرحلة المقبلة".

وشدد درجال، على ضرورة أن تكون هناك خطة عمل تتناسب مع الحدث الآسيوي الكبير، وأن يكون استعداد المنتخب على مستوى عال، بعد تهيئة الأجواء الصالحة للمنتخب لدخول المنافسات بجهوزية عالية ويكون نداً قوياً ورقماً صعباً أمام كل المنتخبات الآسيوية النخبة المشاركة".

وختم درجال، حديثه بالقول: سنعمل على تأمين كل الأمور المناسبة للكادر الفني ولاعبي المنتخب، ولن نقصر عليهم بأي شيء، وذلك من أجل ظهور المنتخب بأفضل صورة وأن يكون نداً ومنافساً أمام أقوى المنتخبات خلال بطولة آسيا".