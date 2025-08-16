درجال يعلق على قرار "فيفا" تعليق انتخابات الاتحاد العراقي

شفق نيوز- بغداد

قدّمَ رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، يوم السبت، شُكره وتقديره العاليين للاتحادين الدوليّ للعبة (فيفا) والآسيويّ، على تفهمهما الكبيرِ لمُجرياتِ العمليّةِ الانتخابيّةِ، وإصدارهما قراراً مُشتركاً بتَعليقِ الانتخاباتِ، وتشكيل لجنةٍ لتقصِي الحقائق ستزورُ العراقَ في أيلول المُقبل.

وطالب درجال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الجميعَ بـ"التَركيزِ على تهيئةِ المناخاتِ والسُبل الملائمةِ للمنتخبات الوطنيّةِ، لا سيما المنتخب الوطنيّ الذي يستعدُ للمُشاركةِ في المُلحقِ العالميّ المؤهل إلى المونديال الثلاثيّ".

وأشارَ إلى أن "المنتخبات الوطنيّةَ المُختلفة تحتاجُ في الوقتِ المُقبلِ إلى تَعزيزِ حضورها القاريّ من أجل تَحقيقِ النتائج المرجوة، وهذا لن يأتي إلا عن طريقِ تركِ ونبذ الخلافاتِ، والتهيؤ بشكلٍ جادٍ لصِنعِ الأجواءِ الملائمةِ؛ لتَحقيقِ حلمِ الجماهير العراقيّةِ الكبيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من الاتحاد العراقي للعبة، تعليق انتخاباته حتى إشعار آخر.

وأرجع الاتحاد الدولي "الفيفا" طلبه هذا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "من أجل حماية نزاهة وسلامة سلوك العمليات الانتخابية للاتحاد العراقي لكرة القدم والتي تؤدي إلى انتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إجراؤها خلال المؤتمر الانتخابي الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم في 16 أيلول/ سبتمبر 2025".

وأشار البيان إلى أن "الاتحادين الدولي والآسيوي، سيقومان بتنظيم بعثة تقصي حقائق مشتركة إلى العراق خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2025، ستشمل هذه البعثة اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد العراقي لكرة القدم.