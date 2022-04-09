درجال يعلق على فوز الصقور الأول في مشواره الآسيوي

شفق نيوز / علق وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم السبت، على فوز نادي القوة الجوية على نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا.

وكان ملعب الملك فهد الدولي في السعودية، قد احتضن المباراة التي شهدت تألق الصقور أمام الجزيرة، في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الشباب السعودي، ومومباي سيتي الهندي.

وشدد درجال، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "أن يكون هذا الانتصار الأول فاتحة خير للصقور في بداية مشوارهم الآسيوي لمواصلة التقدم".

وأضاف أن "طموح الكرة العراقية والجماهير المساندة هو استمرار الأزرق بهذه الوتيرة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والنتائج الايجابية في البطولةِ التي تعد الأقوى للأندية في القارةِ الآسيوية".