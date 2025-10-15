درجال يعقد الآمال على مواجهة الإمارات بالتأهل لكأس العالم: علينا أن نقاتل بشراسة

شفق نيوز- بغداد

أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الأربعاء، عن أمله بأن يتمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من التأهل إلى كأس العالم 2026 من خلال الفوز في المباراة التي سيخوضها أمام منتخب الإمارات ضمن الملحق الآسيوي، وذلك عقب إخفاق المنتخب مساء أمس في التأهل المباشر للمونديال بعد التعادل مع نظيره السعودي.

جاء ذلك خلال عقده، اجتماعاً مع لاعبي المنتخب عقب المباراة التي جمعت المنتخب العراقي بنظيره السعودي، وانتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد.

وذكر البيان، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الاتحاد حثّ اللاعبين على ضرورة التعويض في المواجهة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي، المقررة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، المقبل في العاصمة أبوظبي، على أن تُقام مباراة الإياب في 18 من الشهر ذاته بمدينة البصرة.

كما قال درجال للاعبين، بحسب البيان: "يجب أن نعتذر لجمهورنا الوفي الذي ساندنا في الملعب وعبر شاشات التلفاز"، مضيفا أن "الفرصة قائمة مازالت، وعلينا أن نقاتل عليها بشراسة، لدينا الوقت الكافي للتحضير، و سنعود للعب على أرضنا في مباراة الإياب".

وختم حديثه: "أحثكم على التدريب بشكل جيد في الأيام المقبلة، وأن تحافظوا على أنفسكم من الإصابة، نريدكم أن تكونوا في كامل الجاهزية الفنية والذهنية في شهر نوفمبر المقبل.

ويُنتظر أن يخوض العراق مواجهة حاسمة في الملحق الآسيوي أمام الإمارات، على أمل الظفر ببطاقة العبور إلى الملحق النهائي الخاص بالتأهل الى المونديال.