درجال يعد نيل منتخب الصالات مركز الوصافة العربي "إنجازاً جيداً"

شفق نيوز/ عدّ رئيسُ الإتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الثلاثاء، نيل منتخب كرة الصالات للرجال مركز الوصافة العربي بأنه "شرفٌ كبيرٌ وإنجازٌ جيدٌ" في ظلِ تنافسه مع أقوى المنتخبات العربيّة والإفريقيّة.

وأشادَ درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"التطورِ الحاصلِ في مستوى المنتخبِ كونه قارعَ منتخباتٍ قويةً مثلما هو حال الأوساط الرياضيّة التي أشادت بأداءِ اللاعبين والروحيّة العاليّة التي تحلى بها الجميع"، مثمناً الجهودَ التي بذلت في المبارياتِ والروحيّة الهائلة والانضباطِ الكبير داخل الملعبِ وخارجه، ما يعطينا الأملَ بتحقيقِ النجاحات في قادمِ البطولات".

وفقدَ المنتخب العراقي لكرةِ صالاتِ الرجال فرصَ نيل اللقب العربيّ إثر خسارته اليوم في نهائي البطولةِ أمام منتخب المغرب بثلاثة أهدافٍ من دون رد ليكتفي بالموقعِ الثاني.

وهنأ وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الإتحاد العراقيّ لكرةِ القَدم، عدنان درجال، المنتخب بحصوله على المركزِ الثاني في بطولةِ العرب التي اختتمت، اليوم الثلاثاء، بمدينةِ الدمام السعوديّة.