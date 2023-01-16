درجال يعد لاعبي المنتخب العراقي بهدية "كبيرة": ستكون غير متوقعة

شفق نيوز / شجع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، لاعبي المنتخب الوطني، على حصد كأس الخليج العربي، في النهائي المرتقب الخميس المقبل.

وقال درجال، في مشهد وثقته الكاميرات في غرفة تبديل الملابس، وهو يخاطب لاعبي المنتخب: "هديتكم الكبيرة الخميس".

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، أن "تخصيص مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب في حال الفوز بلقب كأس الخليج".

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد عدنان درجال التقى باللاعبين ووعدهم في حال خطف لقب خليجي 25 سيُخصص لهم مكافأة كبيرة غير متوقعة".

وأوضح أن "الاتحاد سلم المكافأة التي خصصها للاعبين قبل أيام وقيمتها 3000 آلاف دولار، وسيخصص مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب في حال الفوز باللقب الخميس المقبل".

ويخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مباراته الختامية يوم الخميس المقبل، مع المنتخب الفائز من لقاء البحرين وعمان.