درجال يعد بمعسكرين داخلي وخارجي واهتمام "خاص" للاولمبي العراقي قبل التصفيات الاسيوية

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، ان الاتحاد سيولي اهتماماً "خاصاً" للمنتخب الاولمبي في المرحلة المقبلة بغية اعداده بشكل جيد قبل الدخول في التصفيات الآسيوية.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد الكرة لم يقصر في اعداد المنتخب الاولمبي خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل بالتنسيق مع الكادر الفني للمنتخب على توفير معسكر تدريبي داخلي وخارجي للفريق".

واشار الى ان "المعسكرات ستهيء للاولمبي قبل الدخول في منافسات التصفيات الاسيوية وحسب رؤية المدرب راضي شنيشل لما يراه افضل في اعداد المنتخب".

ولفت الى ان "مباريات ودية ستتخلل مراحلة اعداد المنتخب الاولمبي، وذلك للوقوف على جاهزية اللاعبين وخلق الانسجام فيما بينهم واعدادهم بشكل جيد قبل دخول التصفبات الاسيوية المقبلة".

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للمنتخبات الاولمبية دون (23) عاماً المؤهلة لدورة باريس 2024، المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات الكويت وتيمور الشرقية ومكاو.