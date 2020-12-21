درجال يعد الجماهير الكروية ببطولة "مبهرة" في خليجي 25

شفق نيوز/ تعهد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين، بتنظيم "مبهر" لبطولة كأس الخليج بدورته الـ25 في الملاعب العراقية، مشيرا الى ان الجمهور العراقي سيكون عنصرا فاعلا في نجاح هذه البطولة.

وقال درجال المتواجد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العراق ينوي تقديم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقة مبهرة، لا سيما في ظل وجود جماهير كبيرة ستكون السبب الأول لإنجاح هذه البطولة التي تحتل مكانة كبيرة في نفوس الجماهير العراقية والخليجية".

واضاف أن "العراق وعلى أعلى المستويات ومعه الجماهير يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وتعهد الأخوة في الاتحادات الخليجية بتشكيل لجنة لزيارة العراق والاطلاع على الملاعب والخدمات المصاحبة لها".

واشار درجال الى ان "البصرة تمتلك منشآت وملاعب على أعلى المستويات، إذ يوجد ملعب البصرة الدولي بسعة 65 ألف متفرج، وملعب الفيحاء بسعة 10 آلاف متفرج، وسيكون ملعب الميناء الأولمبي بسعة 30 ألف متفرج من ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة وهو على وشك الاكتمال والإنجاز ليكون إضافة كبيرة، ومن طراز الملاعب الحديثة جدًا من ناحيتي التصميم والإمكانيات".

وأكد على "توفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح البطولة من النواحي الإدارية والأمنية والتنظيمية وبأعلى المستويات، بوجود الفرق التطوعية والخدمات الساندة التي سيتكفل بها الجهد الحكومي والشعبي".

وبين درجال أن "الوزارة تسعى لإنجاز المرحلة الثانية من المدينة الرياضية في البصرة، وإكمال جميع المنشآت والخدمات الإضافية فيها".

إلى ذلك قامت لجنة تقييم ملف خليجي 25 بدراسة الملف الذي تقدم به العراق لاستضافة البطولة المقبلة، وذلك في الاجتماع الذي عقد في برج البدع برئاسة الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي رئيس اللجنة وحضور جميع الأعضاء سواء بشكل مباشر أو من خلال تقنية الاتصال المرئي.

يذكر أن بطولة خليجي 25 ستنطلق خلال كانون الأول 2021 ،أو شهر كانون الثاني 2022.