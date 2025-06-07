درجال يعتذر للبدران بعد "التهجم" في ليلة سقوط الأسود (فيديو)

شفق نيوز/ التقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم السبت، بالمراسل علي البدران، في مقر إقامة المنتخب الوطني في البصرة.

واعتذر، درجال، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، من تصرفه وتم تجاوز ما حدث من موقف بعد نهاية مباراة العراق الأخيرة أمام كوريا الجنوبية مع علي البدران.

من جانبه، أكد البدران، دعمه الكامل للمنتخب في المرحلة المقبلة، وشدد على ضرورة وقوف الإعلام العراقي بأكمله مع أسود الرافدين، طالما ماتزال هناك فرصة كبيرة في حجز إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأمس الجمعة، أصدرت عشيرة البدران، بيانا طالبت فيه عدنان درجال، بالاعتذار من المراسل الذي تهجم عليه، فيما تودعت باتخاذ إجراءات عشائرية وقانونية بحقه، بخالف ذلك.

وجاء في بيان العشيرة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز: "تستنكر عشيرة السادة البدران، بأشد عبارات الاستنكار التصرف اللا مسؤول والاعتداء الذي بدر من عدنان درجال رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، تجاه ابن العشيرة الإعلامي علي البدران".

وكانت نقابة الصحفيين بالبصرة، قررت ملاحقة رئيس الاتحاد عدنان درجال قانونياً بعد تهجمه على ذات المراسل عقب الخسارة أمام كوريا.