درجال يطمئن: لا خوف على الكرة العراقية من لقاء روسيا المحظورة

شفق نيوز/ بعث رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، برسالة اطمئنان بشأن لقاء المنتخب العراقي مع نظيره الروسي المحظور دولياً.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي خاطب الاتحاد الدولي والاوربي والاسيوي وتم استحصال الموافقات من الاتحادات الثلاثة للعب مع منتخب روسيا"، مضيفاً "لا خوف على كرتنا من العقوبات".

واكد ان "الاتحاد الدولي لكرة القدم درج مباراة يوم غد بين منتخبنا ومضيفه الروسي ضمن منهاجه الرسمي، وبهذا يؤكد بأن المباراة معترف بها رسميا ومصنفة وضمن التنقيط الدولي".

ويلتقي منتخبا العراق وروسيا يوم غد الأحد في الساعة السادسة مساءً بمدينة سان بطرسبيرغ بروسيا في لقاء ودي.