درجال يطمئن الجماهير العراقية: إجراء وقتي سيزول قريباً

شفق نيوز / أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الجمعة، أن مساعي العراق ممثلا بالهيئة التطبيعية لدى الاتحاد الآسيوي بكرة القدم حول عودة المباريات الرسمية إلى الملاعب العراقية تسير بالاتجاه الصحيح، وإن كان يستلزمها بعض الوقت.

وذكر درجال في حديث مع لاعبي المنتخب العراقي، عند عودتهم إلى بغداد قادمين من العاصمة الكورية سيئول، أن "الجهود تبذل في هذا الاتجاه ويشارك فيها الأشقاء والأصدقاء معاً، مردفاً بالقول "لا أرى أي موجب لاستبعاد ملاعبنا من التصفيات الرسمية ولا يصح إلا الصحيح".

ولفت الوزير العراقي، إلى أن "جماهير العراق وأسرته الرياضية تستحق كل التكريم والدعم الدولي بعد تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة يعززها تزايد ملحوظ لتعاطي جرعات اللقاح الخاصة بفيروس كورونا".

وطمأن درجال، الجميع بالقول إن "الاجراء الوقتي سيزول بأقرب مما هو متوقع وستعود الملاعب إلى المنافسات والجماهير الرائعة إلى مقاعد التشجيع".