درجال يصل الدوحة ويلتقي بعثة المنتخب العراقي قُبيل مواجهة لبنان

شفق نيوز/ وصل رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمساندة المنتخب العراقي في مواجهته أمام المنتخب اللبناني في المباراة التي تقام غداً الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفورَ وصوله، حرص درجال وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "لقاء بعثة أسود الرافدين لشحذ الهمم، والتأكيد على أهمية المباراة بعد النقطة الوحيدة التي كسبها الأسود في مباراتي كوريا الجنوبية وايران".

وأكد درجال، أن "الدولة العراقية حريصة على توفير جميع سبل النجاح لبعثة المنتخب، والجميع يقفُ ويساندُ أسودَ الرافدين لتحقيق ما نصبو إليه، وهو التواجد في مونديال قطر 2022".