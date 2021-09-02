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درجال يشيد بـ"الاداء الرجولي" للمنتخب العراقي في مباراته مع كوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-02T16:52:55+0000
درجال يشيد بـ"الاداء الرجولي" للمنتخب العراقي في مباراته مع كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ اشاد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الخميس، بأداء المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي في أول مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وعبّر درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إعجابه "بالأداء الرجولي والانضباط العالي الذي اظهره منتخبنا الوطني بكرة القدم اسود الرافدين في باكورة مبارياته امام المنتخب الكوري الجنوبي في سيئول".

واضاف "طريقة لعب منتخبنا واحتواء سرعة واندفاع الفريق الكوري بصورة خاصة في النصف الثاني من المباراة والخروج بنقطة ثمينة سيكون لها اثرها في مباراة العودة بالتأكيد".

واشار الى ان "منتخبنا وملاكه سيطوي صفحة هذه المباراة ويحدد خططه وتفكيره باتجاه مباراة الاسبوع المقبل امام منتخب ايران ولنا مطلق الثقة بقدرات شبابنا وتطور الاداء بعد كل مباراة لنكون الاقرب الى التأهل".

وواجه المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في الساعة الثانية من ظهر اليوم بتوقيت بغداد، على ملعب سيئول في كوريا الجنوبية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

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