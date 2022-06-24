درجال يشيد بسيدات الصالات: تتويجهن بغرب آسيا محطة مهمة وبداية للنجاحات المستقبلية

شفق نيوز/ هنأ وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، يوم الجمعة، وفد المنتخب النسويّ لكرةِ الصالات بعد فوزه على نظيره السعوديّ بأربعةِ أهدافٍ لهدفين في المباراةِ النهائيّة لبطولةِ غرب آسيا التي تحتضنها مدينةُ جدة السعوديّة.

وقال درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفوز في لقبِ بطولةِ غرب آسيا جاءَ تتويجاً للجهودِ السخيةِ التي بذلت من قبل رئاسةِ الوفد والملاكِ التدريبيّ واللاعبات وتكاتفهم، ما أثمرَ عن إحرازِ اللقبِ عن جدارةٍ واستحقاق".

وأضافَ، ان "المنتخب كان يسيرُ بخطواتٍ واثقةٍ وفقاً لمنهاجٍ تدريبي أعد بصورةٍ مميزةٍ، وكذلك تفوق إداري واضح وباهر انعكسَ إيجاباً على أداءِ اللاعبات في جميعِ المباريات".

وأشارَ درجال إلى ان "الفوز باللقبِ سيكون محطةً مهمةً وبدايةً ترتكز عليها النجاحاتُ المستقبليّة لأن طموحنا لن يتوقف، ونتطلعُ إلى بناءِ كرة قدم للسيداتِ بطريقةٍ رصينةٍ وعلميّة". واختتمَ رئيس الاتحاد، عدنان درجال، حديثه بالقول، "أباركُ للجميعِ هذا التفوق الذي يدلُ على امتلاكنا العناصرَ الأساسيّة لتحقيقِ الانتصارات في مختلفِ البطولات".

وقالَ رئيس وفد المنتخب النسويّ لكرةِ الصالات، فراس بحر العلوم، إن "وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال كان متواصلاً معنا أثناء الاستراحة، وساهمَ بكلماته التشجيعيّةِ في زيادةِ الروح المعنويّة للاعباتِ وانتزاع الفوز بجدارةٍ واستحقاق".

وتوج منتخب سيدات العراق لكرة الصالات اليوم الجمعة، بلقب غرب آسيا للسيدات بفوزه على السعودية 4-2 ، سجلت شوخان نور الدين هدفين وديرين وتبارك الرحمن هدف.

وواجه المنتخب النسوي لكرةِ الصالات نظيرهُ السعودي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس غرب آسيا في قاعةِ الجوهرة بمدينةِ جدة.