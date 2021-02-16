سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

درجال يسعى لايجاد منفذ قانوني لدعم فرق اقليم كوردستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T11:55:10+0000
درجال يسعى لايجاد منفذ قانوني لدعم فرق اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد وزير الشباب والرياضة الوزير عدنان درجال، يوم الثلاثاء، على ضرورة إيجاد منافذ قانونية لصرف منح مالية إلى أندية إقليم كوردستان.

وأضاف درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان اندية كوردستان جزء لا يتجزأ من أندية العراق، والوزارة لن تدخر جهدًا في دعمها.

من جهته؛ ثمن النائب هوشيار قرداغ جهود الوزير درجال من أجل دعمه لاندية الاقليم ونادي اكاد عين كاوة الذي يحتل مكانة مميزة على المستوى المحلي لا سيما في الأنشطة النسوية، والمشاركات الخارجية عربيًا وقاريًا في عددٍ من الألعاب الفردية.

وكان وزير الشباب والرياضة استقبل النائب هوشيار قرداغ عن محافظة أربيل، وبحث معهُ آلية الدعم لنادي اكاد عين كاوه الرياضي، وأبرز متطلبات الشباب والعقبات التي تواجههم من أجلِ تذليلها.

related

الأول من نوعه في العراق.. مستشفى الطب الرياضي يصل لنسبة انجاز 44%

Date: 2020-12-22 09:34:04
الأول من نوعه في العراق.. مستشفى الطب الرياضي يصل لنسبة انجاز 44%

درجال: 110 مشاريع رياضية معطلة ومتلكئة في العراق

Date: 2020-07-25 17:01:53
درجال: 110 مشاريع رياضية معطلة ومتلكئة في العراق

الرياضة والشباب توافق على تأسيس نادي "الحشد"

Date: 2020-11-04 17:41:03
الرياضة والشباب توافق على تأسيس نادي "الحشد"

بعد الأمر الولائي.. خبير في القانون الرياضي يهاجم "فائق زيدان وعدنان درجال": طبخوها مقدماً

Date: 2020-11-25 17:17:58
بعد الأمر الولائي.. خبير في القانون الرياضي يهاجم "فائق زيدان وعدنان درجال": طبخوها مقدماً