درجال يسعى لايجاد منفذ قانوني لدعم فرق اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد وزير الشباب والرياضة الوزير عدنان درجال، يوم الثلاثاء، على ضرورة إيجاد منافذ قانونية لصرف منح مالية إلى أندية إقليم كوردستان.

وأضاف درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان اندية كوردستان جزء لا يتجزأ من أندية العراق، والوزارة لن تدخر جهدًا في دعمها.

من جهته؛ ثمن النائب هوشيار قرداغ جهود الوزير درجال من أجل دعمه لاندية الاقليم ونادي اكاد عين كاوة الذي يحتل مكانة مميزة على المستوى المحلي لا سيما في الأنشطة النسوية، والمشاركات الخارجية عربيًا وقاريًا في عددٍ من الألعاب الفردية.

وكان وزير الشباب والرياضة استقبل النائب هوشيار قرداغ عن محافظة أربيل، وبحث معهُ آلية الدعم لنادي اكاد عين كاوه الرياضي، وأبرز متطلبات الشباب والعقبات التي تواجههم من أجلِ تذليلها.