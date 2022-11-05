درجال يستقبل المدرب الجديد للمنتخب وجهازه الفني الإسباني

شفق نيوز / عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم السبت، اجتماعاً موسعاً مع مدرب المنتخب الجديد الإسباني خيسوس كاساس وجهازه الفني.

وحضر الاجتماع، كل من خيسوس كاساس (مدرباً)، أليخاندرو فاريلا لوبيز (المدرب المساعد الأول)، سلفادور روميرو (مدرباً مساعداً ثالثًا)، خافيير سانشيز (مدرباً للياقة)، وياغو راما لوبيز (وكيل أعمال المدرب).

ومن الجانب العراقي، حضرَ الاجتماع، عُضو اتحاد كرة القدم، غانم عريبي، والأمينُ العام للاتحاد محمد فرحان.

وتلا الاجتماع الأول، اجتماعٌ آخر للطاقمِ الإسباني ومدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل، إضافةً إلى المديرِ الإداري مهدي كريم، والمنسق الإعلاميّ محمد عماد.

وتخلل الاجتماع، الحديث عن بعضِ الجوانب الفنيّة وتبادل المعلومات التي تخصُّ الكرةَ العراقيّة.

بحسب الاتحاد العراقي، سيتواجد الملاكُ الإسباني عصر اليوم في اللقاءِ الودي الذي سيجمعُ المنتخب، ونادي الكهرباء في ملعبِ الشعب الدوليّ.