درجال يزف عبر وكالة شفق نيوز نبأً ساراً للزورائيين

شفق نيوز/ اكد وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الاحد، ان ملعب الزوراء سيكون جاهزا لفريق وجمهور الزوراء قريبا.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب الزوراء سيفتح أبوابه للجمهور الزورائي وللاعبي الزوراء بعد اكمال ما تبقى من نقوصات بسيطة".

واضاف ان "فريق الزوراء سيخوض مبارياته على ملعبه اما في الدور الرابع او الخامس من المرحلة الاولى من الدوري".

وبين درجال ان "الملعب سيفتح ابوابه مجددا بوجه الجمهور الزورائي الكبير ولاعبي النادي بعد سنوات طويلة من الانتظار والترقب".

واشار الى ان "الملعب سيكون احد التحف المعمارية الذي سيضاف لملاعبنا العراقية وسيكون بامكانه استقبال اهم المباريات مهما كان حجمها".

وشدد درجال على "ضرورة المحافظة على الملعب الذي سيكون كيان الزوراء يتخرج من خلاله الاجيال المتعاقبة".

يذكر أن شركة بلند الايرانية هي من تكفلت انجاز ملعب الزوراء بسعة 16 الف متفرج ولكن المشروع شهد تلكؤاً بسبب احداث عديدة بدءاً من الحرب ضد داعش، ومرورا بتفشي جائحة كورونا ، ومن ثم الظروف الاقتصادية وتاخر موازنة الدولة .