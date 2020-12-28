درجال يزف بشرى زيادة المنحة المالية للأندية الرياضية 4 أضعاف

شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين، عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية في موازنة العام المقبل.

وقال درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء وافق رسمياً على المقترح الذي قدمه لزيادة المنحة المالية للأندية الرياضية الى خمسة مليارات دينار بدلاً من مليار و200 مليون دينار، ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل.

وبين درجال أن الهدف من المنحة هو دعم الأندية التي تعاني من ضائقة مالية ولتفعيل الجانب الرياضي فيها، كونها تعد القاعدة الحقيقية لرفد المنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين وفي مختلف الفعاليات الرياضية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق، تقدم منحة مالية قردها مليار و200 دينار للأندية الرياضية التي تمر بأزمة مالية.