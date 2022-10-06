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درجال يزف البشرى للاتحادات الرياضية العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-06T17:32:24+0000
درجال يزف البشرى للاتحادات الرياضية العراقية

شفق نيوز/ أوعز وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، يوم الخميس، بإطلاق المنح المالية المتوقفة للاتحادات الرياضية كافة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بين درجال، ورئيس اتحاد السباحة العراقي، خالد كبيان، كممثل عن الاتحادات الرياضية.

وقال كبيان، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً جرى عقده مع الوزارة، شهد مناقشة التكييف القانوني للاتحادات الرياضية كافة، وقد صدر عن  الوزير عدنان درجال، جملة توجيهات تخدم مشوار الاتحادات والتي تمخضت عن إصدار الأوامر إلى الدائرتين، الإدارية والمالية بإطلاق المنح المالية المتوقفة للاتحادات الرياضية".

وأضاف أن "هذه الاتحادات قد كيفت وضعها القانوني وذلك من خلال تطبيق أربع فقرات من قانون 24 حسب توجيهات لجنة الشباب والرياضة البرلمانية السابقة، كما جرى إعطاء مهلة أمدها خمسة وأربعين يوما لتطبيق ما تبقى من بنود هذا القانون".

وأشار كبيان، إلى أن "الوزارة وافقت على تنفيذ مخرجات وقرارات اللجنة المشكلة من قبل الاتحادات الرياضية المنبثقة من الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير يوم 26/9/2022 والتي سوف تساعد الاتحادات على تطبيق جميع بنود قانون 24، استنادا إلى الفقرة 20 من هذا القانون".

وعبر رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد كبيان، عن امتنانه العالي لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ونيابة عن الاتحادات الرياضية التي ثمنت المقررات التي أصدرها الوزير عقب استقباله هذا اليوم.

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