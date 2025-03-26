درجال يرفض إقالة كاساس واجتماع حاسم لاتحاد الكرة اليوم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، انه سيعقد اجتماعاً لمناقشة مصير المدرب خيسوس كاساس، بعد الخسارة التي مني بها المنتخب الوطني امام نظيره الفلسطيني.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيعقد اجتماعاً طارئاً هذا اليوم، حتى لو وصل كاساس الى بغداد بعد منتصف الليل"، مبينا ان "الاجتماع سينعقد في مقر الاتحاد حصرا بطلب من الاعضاء، ولن يعقد في مقر لاليغا او اي مكان اخر".

واوضح، ان "الهدف من الاجتماع هو تقرير مصير المدرب خيسوس كاساس مع المنتخب بعد بحث ومناقشة كل النقاط الخاصة بمشواره مع المنتخب قبل اتخاذ القرار النهائي".

وبين الزاملي ان "المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من الزملاء مع رئيس الاتحاد عدنان درجال لايرغبون باقالة كاساس، بينما باقي الاعضاء غير مقتنعين بأداء المدرب الاسباني، ومصرون على اقالته"، منوها الى ان "الوفد مازال في عمان لحين تثبيت الحجوزات الخاصة بالعودة الى العاصمة بغداد".

وخسر المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الفلسطيني، مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-2 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.