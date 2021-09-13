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درجال يرد: لست ملزماً برأي البرلمان وارتباطي بالاتحاد الدولي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-13T21:12:42+0000
درجال يرد: لست ملزماً برأي البرلمان وارتباطي بالاتحاد الدولي

شفق نيوز/ اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين، انه ليس ملزماً برأي الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن ترشيحه لرئاسة اتحاد الكرة العراقي.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إنه "مرتبط بالهيئة العامة للاتحاد العراقي والاتحاد الدولي للعبة، ولا توجد اي شائبة قانونية على ترشيحه وانه قدم للترشيح بشكل قانوني".

وأوضح انه "غير ملزم بالاستقالة من منصبه كوزير وليس ملزماً برأي مجلس النواب وان ارتباطه بالاتحاد الدولي".

وتابع، ان "جودي في الاتحاد كرئيس سيخدم اللعبة"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ويتمنى التطور للكرة العراقية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أبدت الامانة العامة لمجلس النواب، موقفها من ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأرسلت الامانة العامة لمجلس النواب كتابا لمكتب رئيس الوزراء استناداً لرأي مجلس الدولة أكدت فيه أن "ترشيح وزير الشباب والرياضة يتعارض مع مهام وواجبات مركزه القانوني ويؤثر على استقلال الاندية والاتحادات الرياضية".

وامس الاحد، أعلن وزير الرياضة والشباب عدنان درجال الترشح رسميًا لرئاسة اتحاد الكرة قبيل موعد الانتخابات المرتقب في 14 أيلول/سبتمبر.

وكتب درجال عبر حسابه في فيسبوك، "بعد سنوات طوال من العطاء الجاد في الدفاع عن سمعة الكرة العراقية لاعبًا ومدربًا وإداريًا، والمساهمة بفخر واعتزاز في تحقيق الانتصارات الرياضية، أتقدم اليوم للترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لنيل شرف خدمة العراق وأبنائه الأصلاء".

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