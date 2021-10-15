درجال يدعو نجماً فرنسياً للعمل بمشروع "الحلم" في العراق

شفق نيوز/ اجرى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال محادثات هاتفية، مع لاعب نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي السابق يوري دجوركاييف الذي يعمل حاليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووجه له دعوة للعمل في مشروع الحلم 2030.

وكان الاتحاد العراقي قد وضع برنامجا بعيد الامد للكرة العراقية ومنتخباته يستمر لغاية عام 2030 وهو موعد انطلاق بطولة كأس العالم للعام المذكور.

ويهدف البرنامج لإعداد لاعبين مواهب يتم ضمهم لمراكز الموهبة الكروية ويتم اعدادهم تحت اشراف مدربين كبار ليكونوا جاهزين بعد سنوات للتنافس على التأهل لكاس العالم.