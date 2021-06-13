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درجال يدعو المدرب التشيكي للارتقاء بمستوى المنتخب الاولمبي العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-13T16:43:36+0000
درجال يدعو المدرب التشيكي للارتقاء بمستوى المنتخب الاولمبي العراقي

شفق نيوز/ دعا وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاحد، مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم تحت سن 23 عاماً، الى الارتقاء بمستوى اللاعبين والظهور بأفضل صورة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال درجال، خلال لقائه بالمدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، ومساعده كامل توبياس، ومدرب اللياقة جيري ريبا، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة لن تدخر جهدا وامكانيات في سبيل هذا الهدف الوطني الجماهيري.

واضاف "نطمح الى رؤية فريق منظم يمتلك لاعبوه عقلية ناضجة يستطيع كل لاعب من خلالها معرفة واجباته واخطاءه وتشخيصها بدقة كما فعلنا ذلك سابقا كأجيال كروية لها مكانتها".

 

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