درجال يدعو الامارات للوقوف ضد قرار الفيفا: "لن ندع احد يسلب حق العراق"

شفق نيوز/ قال عدنان درجال وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، إنه تفاجئ بقرار "الفيفا" والاسيوي بنقل مباراة العراق والامارات الى ملعب محايد.

واضاف درجال، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام، بينها وكالة شفق نيوز، "سيكون لنا وقفة بهذا الشأن"، موضحاً "أجرينا اتصالاتنا مع الاتحادات الدولي والاسيوي والخليجي للتوضيح والسعي لمراجعة القرار".

ودعا درجال، الامارات لإتخاذ موقف والرد على القرار"، معرباً عن امله أن "يكون للامارات وقفة وموقف ايجابي بهذا الشأن".

وأوضح "إذا ما قامو بذلك فأن موقفهم سيكون جيداً ويتذكره العراقيون، سيما وان الامارات كانت داعمة لاقامة اللقاء ببغداد".

وختم درجال قائلاً "لن ندع احد يسلب حق العراق مرة ثانية.. وسيكون لنا موقف بهذا الشأن ".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، عن تحرك "دبلوماسي" تقوده وزارة الخارجية لللوقوف على حقيقة قرار الغاء اللعب على ارضه الذي اتخذ مؤخراً، متسائلاً إن كان القرار "محاولة اماراتية" أم من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

واليوم، وفي قرار مفاجئ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إلى أرض محايدة جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر من داخل الاتحاد وكالة شفق نيوز، إن المباراة بين الفريقين من الممكن أن تُقام في الأردن كأرض محايدة.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد فرحان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "وصلتنا رسالة من الاتحاد الدولي في تمام الساعة 12:40 ظهراً تنص على نقل مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاماراتي الى ارض محايدة".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقيم المباريات الدولية لمنتخباتها وأنديتها على ملاعبها وبين جمهورها، على الرغم من تعرضها لهجمات متكررة من قبل الحوثيين اليمنيين الذين وصلت صواريخهم وطائراتهم المسيرة إلى عاصمة الإمارات أبو ظبي وإمارة دبي.