درجال يدعم تمديد عقد مدرب منتخب شباب العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الاثنين، دعمه لتجديد عقد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد لفترة مقبلة.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز أدعم تمديد عقد المدرب عماد محمد لغاية عام 2025، والأمر سيتم حسمه في حال موافقة أعضاء الاتحاد على التمديد خلال الاجتماعات الدورية المقبلة".

وأضاف "عماد محمد مدرب شاب كفوء تمكن من بناء جيل واعد من اللاعبين، وهو يستحق أن نجدد له، لاسيما بعد الإنجازات والنتائج الطيبة التي حققها الفريق تحت قيادته".

وكان مدرب منتخب الشباب العراقي، عماد محمد، أكد أن عقده مع المنتخب ينتهي منتصف العام المقبل 2024، موضحاً أن الحديث عن انقسام المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم حول استمراره مع منتخب الشباب "غير صحيح وهم متفقون جميعاً على بقائي مدرباً للمنتخب للمدة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي للشباب بلغ بطولة كأس العالم 2023 التي أقيمت في الأرجنتين، بعد حصوله على المركز الثاني في نهائيات آسيا الأخيرة التي جرت في أوزبكستان، إلا أنه غادر البطولة من دور المجموعات بعد تلقيه خسارتين وتعادل سلبي.