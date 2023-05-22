درجال يخص شفق نيوز باستعدادات شباب العراق لموقعة الاوروغواي: الأمور تبشر بخير

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الإثنين، عن آخر استعدادات منتخب شباب العراق لمباراة الأوروغواي في بطولة كأس العالم التي المقررة الليلة في الأرجنتين.

وقال درجال في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز من الأرجنتين، "التقيت باللاعبين والكادر التدريبي اليوم، ووجهت لهم كلمة تحفيزية قبل لقائنا الاول امام الاوروغواي، ولمست في وجوههم التفاؤل والاندفاع وكل الامور تبشر بخير"، مبينا ان "المنتخب وصل للاستقرار الفني والانسجام وبات جاهزا للقاء المرتقب".

وأضاف درجال، أن "بطولة كأس العالم تضم أقوى المنتخبات وان مستوياتها افضل من مستويات فرق آسيا التي نافستنا في البطولة الآسيوية مؤخراً، لكن لدينا ثقة كبيرة بلاعبينا كما أن هذا لا يمنع ان نكون اكثر حذرا من منافسينا، سيما وان مجموعتنا ليست بالسهلة وتضم فرقاً قوية".

وأوضح درجال، أن "فريق الأوروغواي الذي يلاقينا بالافتتاح فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عال ولابد أن نظهر بمستوى مشرف لعكس صورة جيدة عن كرتنا".

وتابع رئيس اتحاد الكرة العراقي ان "تواجدي في الأرجنتين فيه عامل تحفيزي لمساعدة للاعبين، ونأمل أن يوفق منتخبنا ويحقق نتائج طيبة في بطولة كأس العالم الحالية".

واكد بان "منتخبنا الشبابي يحتاج لدعم العراقيين وادعو الجمهور والإعلام والجميع للوقوف الى جانب المنتخب في مهمته العالمية". وختم درجال بالقول، "حسب تخطيطنا سيكون هذا المنتخب الحالي للشباب مع المنتخب الاولمبي هو منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة".

ويلاقي منتخب شباب العراق نظيره الأورغوياني في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة اليوم، في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم.