درجال يحقق حلم مندلي.. الموافقة على تأسيس "أول" نادٍ رياضي

شفق نيوز/ وافقت وزارة الشباب والرياضة، على تأسيس "أول" ناد رياضي يحمل اسم نادي مندلي الرياضي في الناحية الواقعة في محافظة ديالى (93 كم شرق بعقوبة) منذ تأسيس اتحاد الكرة العراقي في (8 تشرين الأول 1948).

وقال رئيس اتحاد ديالى الفرعي لكرة القدم خلف جلال لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الشباب والرياضة منحت موافقة اولية لتأسيس نادي مندلي الرياضي وبانتظار استكمال الاجراءات القانونية المعتمدة لتأسيس الاندية الرياضية".

واعتبر جلال تأسيس نادي مندلي "خطوة مهمة وكبيرة لاستيعاب الطاقات والمواهب الرياضية في ناحية مندلي العريقة".

وعبر ناشطون ورياضيون في مندلي عن ارتياحهم الكبير لقرار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالاستجابة لمطالب اهالي مندلي.

وأكد رياضيون ان "درجال أول وزير للرياضة يحقق حلم شباب ورياضّي مندلي بعد معاناة ومناشدات طويلة انهكت قدراتهم"، مشيرين الى ان "نادي مندلي يعد انتصارا رياضيا لاهالي الناحية".

الى ذلك، تعهد مستشار وزير الشباب والرياضة علي سلمان بدعم وتطوير المرافق الرياضية وكذلك تقديم يد العون لشباب مندلي المظلومة للنهوض بالقطاع الرياضي نحو الافضل.



